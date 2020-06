Negli ultimi tempi, Blackview è stata molto attiva nel presentare la sua line-up di smartphone, che siano essi rugged (come possono essere BV9800 Pro e BV9900 o anche BV6900) oppure standard come l'A80 Pro uscito qualche mese fa. Notizia di poche ore fa è la comparsa di nuovi smartphone sul suo store ufficiale di AliExpress: Blackview BV6300 Pro e A80, entrambi collocati in anteprima globale nella sezione dedicata agli sconti, l'evento 618 che si terrà dal 15 al 21 giugno 2020.

Blackview BV6300 Pro e A80: Tutto ciò che c'è da sapere

Design e caratteristiche

I due nuovi Blackview BV6300 Pro e A80 sono stati rivelati nel video (che vedete sopra) che spiega inoltre gli sconti che verranno applicati anche sugli altri modelli del brand. Il primo si presenta come un classico rugged phone di casa Blackview, mentre l'altro è un modello più standard, rivolto ad un'utenza più generica.

Il Blackview BV6300 Pro è costituito sì da un design molto simile all'altro medio gamma rugged BV6900, quindi da linee spigolose stile Black Shark, ma a differenza di altri rugged è un dispositivo più sottile (si fa per dire, è comunque spesso 11.6 mm), forse anche elegante rispetto agli altri modelli. Equipaggiato con un SoC MediaTek Helio P70, ha un taglio di memoria composto da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display è da 5,7″ HD+ in 18:9 (1440 x 720 pixel). Inoltre, monta un modulo fotografico con quattro camere da 16+8+2+0.3 MP, con grandangolare e macro. La selfie cam è invece un modulo da 13 MP. Non manca una batteria da 4.380 mAh, che permette anche la ricarica inversa tramite OTG, e certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G. Il sistema operativo è Android 10.

Passando al Blackview A80, ci troviamo davanti ad un prodotto low-budget con caratteristiche davvero essenziali, come ad esempio la RAM da 2 GB e lo storage da soli 16 GB (comunque espandibili) ma il motivo è presto detto: infatti, sull'A80 gira Android 10 Go, la versione ultra-alleggerita del sistema di Google. Non mancano comunque una batteria da 4.200 mAh, un display da 6,21″ HD+ con rapporto 19:9 (1520 x 720 pixel) e addirittura un modulo quad camera, da 13+2+0.3+0.3 MP, oltre ad una selfie camera nel drop notch da 5 MP. Il SoC è un MediaTek 6737V/W.

Prezzo e disponibilità

I due BV6300 Pro ed A80 saranno ufficialmente presentati durante la settimana che porta al 18 giugno, quindi nel periodo di sconti tra il 15 ed il 21 giugno 2020, m

a se andiamo nella pagina ufficiale dei prodotti su AliExpress, notiamo come siano già disponibili all'acquisto, ad un prezzo di circa 273€ per Blackview BV6300 Pro e circa 94€ per A80. Se siete interessati all'acquisto, vi consigliamo però di iniziare a metterli nel carrello ed attendere la settimana che va dal 15 al 21 giugno per usufruire di un forte sconto su entrambi gli smartphone, in modo da pagarli molto meno della cifra attuale.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu