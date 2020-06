L’automobile di Xiaomi con MIUI for Car è in arrivo? Facciamo chiarezza sulla Xiaomi Mi Car

Negli ultimi giorni sono trapelati alcuni teaser sui profili social di Xiaomi che hanno attirato l'attenzione di molti addetti del settore e dei fan dell'azienda in merito al possibile lancio della chiacchierata Xiaomi Mi Car ovvero l'auto di Xiaomi.

Già in passato si è vociferato di un team dedicato dell'azienda al lavoro nello sviluppo della MIUI for Car, una versione adattata della celebre interfaccia dell'azienda personalizzata per il mercato delle auto.

L'auto Xiaomi mostrata in un teaser? Xiaomi risponde in meritop

Il teaser incriminato, che potete ammirare qui sotto, ha dunque innescato l'interesse di tanti addetti ai lavori e dei fan dell'azienda, ormai disposti ad acquistare qualsiasi prodotto realizzato da Xiaomi poichè ci si trova quasi sempre davanti a “best-buy” per qualità/prezzo.

Tutto questo clamore ha porta Xiaomi a commentare ufficialmente il teaser svelando in realtà una prospettiva differente. L'ufficio marketing ha lavorato molto bene nel mettere in risalto un prodotto relativo al mondo delle automobili ma che poco ha a che fare con le auto vere e proprie.

Il teaser faceva riferimento ad un modellino in scala 1:16 della Suzuki Jimny che sarà presto in vendita su Xiaomi YouPin a 179 yuan, circa 22 euro al cambio attuale.

Xiaomi ha affermato quindi di non avere in cantiere un ingresso imminente nel mercato delle automobili e che qualora ci fosse tale volontà in futuro i fan saranno i primi a saperlo.

Nessuna Xiaomi Mi Car in vista insomma così come nessuna conferma per la MIUI for Car ma ciò non significa che il colosso cinese non entrerà prima o poi nel mercato delle auto con una soluzione proprietaria che possa chissà sfidare Tesla o altri giganti del settore.

Vi piacerebbe una Xiaomi Mi Car?

