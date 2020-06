ASUS ZenFone 5 inizia ad aggiornarsi con Android 10 | Download

Poche ore fa vi abbiamo parlato delle specifiche di alta fascia che potrebbe avere ASUS ZenFone 7. Ma non scordiamoci che in ballo c'è anche ASUS ZenFone 5 ed il suo aggiornamento ad Android 10. Lo scorso aprile è iniziata la fase di beta testing, pertanto i suoi possessori stanno attendendo che inizi il rilascio dell'aggiornamento in modalità stabile. Un comunicato su quando questo arriverà ancora non c'è, ma non dovrebbe mancare molto, dato che l'update sembra essere effettivamente partito.

Inizia il roll-out di Android 10 in forma stabile per ASUS ZenFone 5

Per ZenFone 5Z è già stato pubblicato Android 10, mentre non si può dire lo stesso per ASUS ZenFone 5. Fortunatamente la situazione sta per cambiare a breve, come dimostrano le primissime segnalazioni comparse in rete.

Yes

Changelogs :-

1.Upgrade to android 10

2.Improved System Stability

3.Updated APN List

4.Fixed Quickstep launcher issue

5.Updated Google security Patch to May 2020

6.Fixed Speaker Cracked Sound Issuehttps://t.co/9cz8rxG9aB stabilization Added to camera app

More… — ᶦᶰᵈ᭄ᑌϻA₦g (@Umangofficial91) June 19, 2020

Un possessori di ZenFone 5 ha segnalato su Twitter di aver ricevuto l'aggiornamento Global Stable ad Android 10. L'update porta con sé il nuovo OS Google, così come le patch di sicurezza di maggio, migliorie per APN, launcher, speaker e fotocamera, aggiungendo anche la stabilizzazione video. Il post contiene il changelog completo del firmware 17.0615.2005.25 e c'è anche un link per effettuarne il download e l'installazione tramite modalità recovery.

Tuttavia, viene segnalato che la ROM in questione sia AOSP, pertanto non è chiaro se ASUS abbandoni la ZenUI o se sia ancora una ROM non definitiva.

Scarica Android 10 per ASUS ZenFone 5

