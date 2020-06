ASUS ROG Phone 3 compare su Geekbench con tanta RAM

A distanza di più di due mesi dalle ultime sostanziose news, si torna a parlare improvvisamente di ASUS ROG Phone 3. Questo nuovo dispositivo, infatti, pare essere comparso all'interno di alcune certificazioni, ma non solo, rivelando dettagli davvero interessanti. Non sappiamo ancora quanto manchi effettivamente al suo arrivo sul mercato, ma crediamo che questo 2020 potrebbe riservare qualche sorpresa.

Aggiornamento 03/06: nuova comparsa di ROG Phone 3 su GeekBench, ma in un'altra variante. Ve la mostriamo a fine articolo.

ROG Phone 3 potrebbe mostrare ben 8 GB di RAM

Molto probabilmente questa estate sarà il momento di vedere, finalmente, il nuovo ASUS ROG Phone 3. Se diamo un'occhiata al passato, infatti, notiamo come l'azienda abbia sempre lanciato il suo gaming phone in questo periodo, tra giugno e luglio. Con questo, infatti, saremmo già alla terza versione di una famiglia che, in tale ambito, è una delle più apprezzate sul mercato. Non abbiamo, però, ancora molte informazioni a riguardo, sebbene il dispositivo sia già comparso su Geekbench. Con il nome in codice ASUS_I003DD questo device ha mostrato un SoC Snapdragon 865, 8GB di RAM ed un software basato su Android 10. Nulla di meno di quello che ci saremmo aspettati da un telefono di questo tipo.

Come se non bastasse, poi, pare che tale modello sia comparso anche in una certificazione Wi-Fi. Questo ROG Phone 3, dunque, dovrebbe supportare anche il Wi-Fi 6. Non resta, però, che attendere ulteriori news a riguardo.

Aggiornamento 03/06

Altro giro, altra corsa. ASUS ROG Phone 3 è nuovamente comparso nel database di GeekBench, sempre con nome in codice ASUS I003D.

Cosa c'è di differente rispetto all'apparizione precedente? Che questo modello di ROG Phone 3 è dotato di 12 GB di RAM. Un quantitativo molto ampio ma che non ci stupisce, dato che la linea ROG Phone è dedita proprio all'integrazione di hardware di altissimo livello. Lo stesso ROG Phone 2 ha un taglio da 12 GB di RAM (e anche 1 TB di storage!), perciò non ci aspettiamo niente di meno sul terzo modello. Anzi, è plausibile che possa esserci anche una versione con addirittura 16 GB di RAM, come avvenuto con Red Magic 5G.

