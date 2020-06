Amazfit Zepp E: immagini e specifiche del nuovo indossabile di Huami | Leak

Dopo il modello Ares, sembra che Huami sia pronta al lancio di un nuovo smartwatch, avvistato in alcune immagini dal vivo. Amazfit Zepp E arriverà con un pannello circolare e punterà ancora una volta al pubblico degli appassionati di fitness e sport. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Amazfit Zepp E: primi indizi sul nuovo smartwatch di Huami

Ovviamente, come siamo ormai abituati, è bene considerare il tutto come una semplice indiscrezione, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Huami. Amazfit Zepp E – nome in codice Onyx – sarà il primo modello della casa cinese dopo l'acquisizione del brand Zepp, mirata ad espandere ulteriormente la sua gamma di prodotti sportivi. Al momento non è dato di sapere se sarà lanciato sotto l'egida di Amazfit o meno. Per quanto riguarda il design, in alto trovate alcune immagini dal vivo.

Il wearable avrà dalla sua un pannello AMOLED rotondo, con una scocca impermeabile fino a 5 ATM.

Riguardo al resto delle specifiche, dovremmo avere una sensoristica avanzata, con tanto di monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre, visto il lancio del nuovo chipset di Huami, è lecito ipotizzare che Amazfit Zepp E avrà a bordo l'ultimo Huangshan 2. Per ora non sappiamo altro su questo misterioso device, ma siamo certi che non mancheranno novità nel corso dei prossimi giorni.

Ringraziamo l'utente Rocco per la segnalazione.

