Gli smartwatch di Huami Amazfit GTR e GTS stanno ricevendo un nuovo aggiornamento che porta il software a bordo alla versione – rispettivamente – 1.3.5.77 e 0.0.9.12. In entrambi i casi il changelog resta invariato e viene introdotta una nuova feature dedicata agli amanti della siesta: il monitoraggio del sonnellino pomeridiano.

Amanti della siesta? Amazfit GTR e GTS si aggiornano con il monitoraggio dei pisolini

Questa novità per Amazfit GTR e GTS non va confusa con il classico monitoraggio del sonno. Si tratta di una nuova funzione dedicata esclusivamente ai pisolini durante il corso della giornata, della durata di oltre 20 minuti. In questo modo il quadro offerto dall'analisi dello smartwatch sarà ancora più completo, comprendendo dati più accurati per quanto riguarda il sonno breve durante il giorno.

Oltre al monitoraggio del sonnellino l'aggiornamento non introduce altre novità. Tuttavia, utilizzate MiFit Mod+ forse dovreste dare un'occhiata qui: sembra che l'update porti con sé anche una sorta di blocco per la celebre Mod, con relativi problemi (risolvibili come spiegato nell'articolo dedicato). Ovviamente se non avete installata la suddetta Mod non avrete alcun difetto e potrete effettuare l'aggiornamento tranqullamente.

