Amazfit blocca MiFit Mod+ per GTS e GTR: ecco che cosa sta succedendo

Nel corso dei mesi abbiamo imparato ad apprezzare MiFit Mod+, una soluzione particolarmente apprezzata dagli appassionati di Amazfit e del resto dei prodotti indossabili di Huami, grazie alle varie novità e funzioni disponibili per tutti. Nonostante il successo della Mod sembra le cose stiano per cambiare e non in meglio: la compagnia cinese ha introdotto un blocco nei confronti di MiFit Mod+. Ecco tutti i dettagli su questa situazione.

Un aggiornamento di Amazfit blocca MiFit Mod+: consigli in caso di problemi

Con l'ultimo aggiornamento del firmware, Huami ha inserito un blocco per MiFit Mod+, pertanto non è più possibile utilizzarla correttamente, in particolar modo a bordo di Amazfit GTS e GTR. Se siete in possesso di uno smartwatch del brand cinese e state incorrendo in problemi, allora è il caso di dissociare la Mod e disinstallare tutte le app di gestione.

Inoltre è consigliabile cancellare ogni pairing Bluetooth e ripulire la cache dello smartphone. Dopodiché riavviate sia il dispositivo che il vostro smartwatch Amazfit. Una volta che avrete “ripulito” il tutto potete procedere con il download e l'installazione dell'ultima versione aggiornata dell'app ufficiale di Amazfit presente nel Play Store di Google.

Per saperne di più o per eventuali segnalazioni, vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram dedicato dove troverete anche consigli, informazioni e tanti altri appassionati dei wearable targati Huami e dei prodotto Xiaomi.

