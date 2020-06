Acer presenta la nuova lineup: ecco tutte le novità dell’evento next@acer

Tramite i canali social, la compagnia asiatica – durante l'evento next@acer – ha alzato il sipario sulla sua lineup di notebook e PC Desktop in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Andiamo a scoprire tutte le novità di Acer, con i vari upgrade di alcuni dei prodotti più iconici ed alcuni terminali inediti davvero niente male.

Acer: tutte le novità presentate oggi

Notebook Predator Helios, Triton e Nitro Gaming

Durante l'evento di oggi Acer ha annunciato nuovi importanti aggiornamenti per quattro dei sui celebri notebook da gaming: Predator Helios 700 e Helios 300, Predator Triton 300 e Nitro 7. Per quanto riguarda il modello Predator Helios 700 con l'iconica tastiera scorrevole HyperDrift, offre un processore Intel Core i9-10980HK o i7-10875H overcloccabile di decima generazione e la GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER o RTX 2070 SUPER.

La gestione termica è stata notevolmente migliorata grazie a una nuova soluzione chiamata Predator PowerGem, con un materiale speciale con una conduttività termica 3,83 volte maggiore rispetto al rame, per migliorare l'efficienza con cui il calore viene espulso dal notebook. Gli aggiornamenti per incrementare le prestazioni includono una memoria più veloce da 2.933 Hz (max 64 GB), una porta Thunderbolt 3 aggiuntiva (per un totale di due) e il più recente Killer DoubleShot Pro (Wi-Fi 6 AX1650i wireless ed E3100G Ethernet) per garantire alle applicazioni critiche la priorità nell’uso della larghezza di banda.

Le presenti veloci unità SSD PCIe NVMe PCIe in RAID 0 ed un display IPS da 17.3 pollici FHD da 144 Hz con tecnologia NVIDIA G-SYNC. Non manca una tastiera con retroilluminazione RGB tasto per tasto e sistema anti-ghosting, la quale sfrutta interruttori meccanici MagTek per i tasti WASD oltre ad una serie di nuovi tasti per i giochi di corse che offrono una maggiore precisione.

Predator Helios 300 è disponibile con gli ultimi processori Intel Core serie H di decima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 overcloccabile con Design Max-Q e un display da 15.6 pollici IPS FHD da 240 Hz con overdrive da 3 ms. Il terminale supporta un massimo di 32 GB di memoria DDR4 da 2.933 MHz, due SSD PCIe NVMe in configurazione RAID 0 e un disco rigido da 2 TB.

Predator Triton 300 offre un processore Intel Core serie H di decima generazione, GPU fino alla NVIDIA GeForce® RTX 2070 con Design Max-Q e frequenza di aggiornamento del display a 240 Hz. Il display da 15.6 pollici IPS FHD offre anche un tempo di risposta di 3 ms, una luminosità di 300 candele al metro quadro e copre il 100% dello spettro sRGB, confermandosi l’ideale sia per i giochi che per la creazione di contenuti. Supporta inoltre fino a tre SSD M.2 (uno PCIe, due combo). Il design termico avanzato del dispositivo include ora tre heat pipe, un sistema di raffreddamento a doppia ventola (una di metallo AeroBlade 3D di quarta generazione), la tecnologia CoolBoost e prese d'aria di aspirazione e fuoriuscita. Tutte queste prestazioni sono racchiuse in un telaio metallico sottile e leggero che ha uno spessore di soli 19,9 mm e un peso di 2,1 kg, facilitando il gioco in movimento.

Nitro 7 è un'altra opzione per i giocatori che cercano portabilità. L'elegante scocca in metallo ha uno spessore di soli 19,9 mm, un peso di 2,5 kg ed offre un processore Intel Core serie H di decima generazione e GPU fino alla GeForce RTX 2060. Con un massimo di tre slot per SSD M.2 ad alta velocità fino a 1 TB in configurazione RAID 0, fino a 32 GB di memoria DDR4 2933, Killer Ethernet E2600 e Intel Wi-Fi 6. Il design termico include due ventole, quattro griglie di aerazione e la tecnologia Acer CoolBoost. Presente un display IPS FHD antiriflesso da 15.6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 3 ms.

Acer Swift 5

Tra le varie novità dell'evento, Acer ha annunciato il nuovo notebook Swift 5, modello rinnovato caratterizzato da cornici ultrasottili che consentono un rapporto screen-to-body del 90%, un touchscreen con copertura Corning Gorilla Glass e nuovi colori, fra cui il verde nebbia. Swift 5 è un notebook ultrasottile e leggero: la scocca ha uno spessore di 14,95 mm ed è realizzata in leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio di alta qualità, che gli permette di ospitare i processori Intel Core di ultima generazione con una potente grafica integrata basata sulla nuova architettura Xe di Intel e la GPU opzionale NVIDIA GeForce MX350, mantenendo un peso inferiore ad 1 kg.

Presenti il supporto di archiviazione SSD PCle ad alta velocità da 1 TB e un massimo di 16 GB LPDDRAX. Inoltre, in ufficio o durante conference call, sarà possibile controllare la quantità di rumore emesso, scegliendo tra le tre modalità di raffreddamento silenzioso, normale o performance.

Il modello di quest'anno include una cerniera progettata per sollevare leggermente la base quando lo schermo è aperto, per fornire un'esperienza di digitazione più ergonomica, migliori prestazioni termiche e per valorizzare lo schermo in dotazione.

Sollevando il coperchio si scoprono un trackpad ampio e un display touchscreen IPS FHD da 14 pollici. Entrambi supportano le gesture con più dita. Lo schermo offre una luminosità di 300 candele al metro quadro e una copertura colore pari al 72% della gamma NTSC. Il notebook è dotato di una capiente batteria da 56 Wh. Le opzioni di connettività includono porte USB Type-C, Thunderbolt e USB 3.2 Gen 2, oltre a Intel Wi-Fi 6 a doppia banda (GIG +) e Bluetooth 5.0.

La nuova serie Enduro: notebook e tablet rugged

Acer ha annunciato la nuova serie Enduro, una gamma di notebook e tablet rugged progettati appositamente per offrire solidità, portabilità e prestazioni.

Enduro N7 è un notebook rugged costruito con materiali antiurto. Certificato MIL-810G e IP651 , il terminale è stato progettato per resistere a cadute sulle superfici più dure e per prevenire danni causati dalla polvere e dall'acqua. Lo schermo da 14 pollici FHD da 700 candele al metro quadro offre un'eccellente visibilità sia in luoghi esterni che interni. Il nuovo N7 è fornito con due batterie in dotazione: una sostituibile a caldo che garantisce un'autonomia di 10 ore e una batteria bridge integrata. Il nuovo modello è dotato di una CPU quad-core Intel Core i5 di ottava generazione.

Enduro N3 è progettato per resistere alle cadute e all'acqua grazie alle certificazioni MIL-STD 810G e IP533 , pur mantenendo uno chassis sottile e leggero, con uno spessore di soli 24,85 mm e un peso di 1,985 kg. Fra le caratteristiche di spicco ci sono gli angoli rinforzati per resistere alle cadute accidentali, il rivestimento Corning Gorilla Glass per proteggere il display dall'acqua e l'esclusivo Aquafan resistente all'acqua. Questa protezione fisica si aggiunge alle difese di livello premium predisposte contro le minacce informatiche, grazie a tecnologie come il Trusted Platform Module, AEMS e HDD protetti da password. Questa serie di strumenti di sicurezza e gestione garantisce che tutto il lavoro svolto nelle 13 ore di autonomia sia sicuro e che la sicurezza non vada a scapito delle prestazioni. In dispositivo utilizza un processore Intel Core i7 di decima generazione e 32 GB di RAM 3 DDR4 per offrire prestazioni affidabili, una GPU dedicata opzionale NVIDIA GeForce MX230 e un SSD NVMe PCle Gen3 da 512 GB.

Enduro T5 (ET510-51W) è un tablet Windows da 10 pollici resistente e robusto, progettato per lunghe sessioni di lavoro in ambienti estremi. La sua batteria con autonomia di 10 ore è intercambiabile, consentendo un uso continuo. Il processore Intel Core M3 di settima generazione fornisce la potenza di cui hanno bisogno gli addetti alla logistica e alla produzione. Oltre a questo, sono immancabili le certificazioni MIL-STD 810G, IP65 e AEMS. Per espandere la funzionalità e la mobilità dell'Enduro T5 sono disponibili accessori come docking station, impugnature, spallacci a 4 punti, caricabatterie e supporti per auto.

Enduro T1 (ET110-31W) è un tablet Windows flessibile e robusto da 10 pollici che può trasformarsi in un notebook a conchiglia da 10.1 pollici grazie a una tastiera staccabile opzionale. Le certificazioni MIL-STD 810G4 e IP54 del dispositivo, combinate con un processore Intel Celeron 4 e 64 GB di spazio di archiviazione eMMC, lo rendono un'opzione affidabile e conveniente per essere produttivi in movimento. Il modello ET108-11A, invece, è un tablet Android da 8 pollici compatto e resistente, progettato per i rivenditori, i magazzinieri e gli operai che lavorano in fabbrica. Certificato MIL-STD 810G4 e IP54, dispone anche di una gamma di accessori opzionali e di tasti programmabili che ne consentono l'adattamento a un'ampia varietà di ambienti.

Acer ConceptD: notebook, desktop e monitor

La compagnia asiatica ha annunciato anche una nuova gamma di notebook, desktop e monitor premium che ampliano la linea ConceptD, una serie di prodotti creati appositamente per i creator. La nuova gamma include i notebook ConceptD 3 e ConceptD 3 Ezel per i creator in movimento, il potente desktop ConceptD 100 per i professionisti che lavorano in piccole aziende e studi creativi e il trio di monitor ConceptD che comprende i modelli CP5, CP3 e CM3, per i professionisti della computer grafica.

ConceptD 3 Ezel e ConceptD 3 sono abbastanza potenti da gestire lavori CAD di media e alta complessità, con velocità e precisione, dando priorità alla qualità di visualizzazione e alle potenti specifiche grafiche. Sono convertibili con schermi da 14 e 15.6 pollici e un form factor a conchiglia dal design sottile e leggero.

Chromebook Spin 713, il convertibile Premium 2K basato su Project Athena

Acer amplia la propria offerta di Chromebook per il mondo consumer e professional con i nuovi ed eleganti Chromebook Acer Spin 713 (CP713-2W) e Chromebook Acer Enterprise Spin 713, con processori Intel Core di decima generazione che offrono le più recenti innovazioni in termini di connettività, produttività, prestazioni e stabilità della piattaforma. Un dispositivo premium progettato per consentire produttività e prestazioni al top, insieme alla sicurezza e alla gestibilità di cui le aziende necessitano quando lavorano in cloud.

Acer Spin 713 (CP713-2W) è stato ingegnerizzato con Intel come parte del programma di innovazione Project Athena, progettato per offrire un livello superiore di esperienze e di design con notebook avanzati. Ha superato rigorosi test per rispondere alle specifiche tecnologiche e ai requisiti hardware del programma, garantendo la costante reattività e l'autonomia necessarie per lavorare in qualsiasi luogo.

Il potente processore Intel Core di decima generazione garantisce una velocità di elaborazione elevata e la capacità di gestire più app, pagine, estensioni e altro ancora. Gli utenti potranno essere produttivi per più di un'intera giornata grazie alla batteria ricaricabile che offre 10 ore d'uso. La dotazione include fino a 16 GB di SDRAM DDR4 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione SSD PCIe NVMe. Completano il quadro un display IPS con una risoluzione di 2256 x 1504 pixel, che offre immagini 2K brillanti.

Acer Chromebook Spin 713 offre un nuovo telaio aerodinamico in alluminio con un design rinforzato conforme agli standard U.S. MIL-STD 810G4. Il design convertibile permette l’apertura fino a 360 gradi, permettendo al display touchscreen di essere usato in quattro diverse modalità: presentazione, tablet per l'intrattenimento, a conchiglia per scrivere con la tastiera e a tenda per sfruttare al massimo i piccoli spazi.

La tastiera retroilluminata aumenta la produttività permettendo di lavorare in una vasta gamma di condizioni di illuminazione. La portabilità è assicurata da uno spessore di soli 16,8 mm e da un peso di 1,37 kg. Chromebook Spin 713 offre due porte USB 3.1 Type-C che supportano lo standard USB 3.2 Gen 1 (fino a 5 Gbps), un'uscita video DisplayPort tramite USB-C e una ricarica USB. Sono inclusi inoltre una porta HDMI, un connettore USB 3.0 e un lettore per le schede MicroSD. Il Wi-Fi 6 dual-band AX201 (802.11ax) con tecnologia 2×2 MU-MIMO offre una connessione wireless veloce e affidabile, mentre il Bluetooth 5.0 è una connessione comoda per le periferiche.

Acer Predator: desktop, monitor e accessori

Per concludere, la compagnia asiatica ha ampliato la sua gamma da gaming con una serie di PC, monitor e accessori votati al gioco. Il monitor gaming Predator X25 vanta un refresh rate incredibilmente veloce di 360 Hz, per supportare un'animazione e un gameplay il più fluido possibile. I monitor gaming Predator XB3 offrono immagini realistiche per un'ottima gaming experience con tempi di risposta fino a 0,5 ms (G to G), compatibilità NVIDIA G-SYNC e DisplayHDR 400.

I nuovi desktop gaming Predator Orion 9000 e Orion 3000 offrono agli appassionati prestazioni elevate mentre la serie di desktop gaming Nitro 50 supportano i giocatori alle prime armi fino a quelli pro, con una vasta gamma di opzioni di configurazione e prezzi. La Predator Gaming Chair x OSIM offre massaggi rilassanti per allentare la tensione e massimizzare il comfort durante e dopo il gioco. Infine, il mouse Predator Cestus 350 supporta i giocatori con velocità, precisione e stile, in modalità wireless

