ZTE: sblocco del bootloader per alcuni vecchi device, ecco quali

Durante le scorse settimane, ma anche in questi giorni, abbiamo visto come ZTE sia tornata alla ribalta nel mondo degli smartphone. Dopo essere stata bandita dagli Stati Uniti, infatti, il brand non si è perso d'animo, continuando a sviluppare nuovi prodotti. Tra questi, dunque, troviamo Axon 11 5G, presentato circa due mesi fa, ed il prossimo Axon 11 SE, che potrebbe arrivare a breve. Al di là di questo, però, pare che ora sia possibile sbloccare facilmente il bootloader, non di questi smartphone, ma di quelli più vecchi, in pochi e semplici passaggi.

ZTE Axon 7 Mini può essere sbloccato, ma non solo

Sembra che un noto membro di XDA abbia scoperto un modo per sbloccare facilmente il bootloader di moltissimi vecchi smartphone targati ZTE. Quasi tutti quelli che montano una versione di Android precedente alla 8.0.0, infatti, sono vulnerabili a questo tipo di processo. Dando un'occhiata alla lista, dunque, troviamo diversi device tra cui quelli con Snapdragon 210, fino ad arrivare ai più recenti dispositivi con Snapdrbgon 625. Non ve li elenchiamo tutti, perché la lista completa la trovate a questo link.

Secondo lo sviluppatore alexenferman, la sequenza di avvio regolare di un tipico dispositivo Android basato su chipset Qualcomm Snapdragon viene avviata con il Bootloader primario (PBL), sebbene esista una modalità di avvio alternativa chiamata EDL. Quest'ultima è strettamente destinata alla manutenzione dei produttori e può essere utilizzato per annullare il blocco di un dispositivo tramite un protocollo denominato “Firehose”. Sembra, dunque, che ZTE utilizzi apparentemente la partizione “devinfo” per memorizzare i parametri cruciali dello stato del bootloader, incluso lo stato di blocco/sblocco. Attraverso alcune operazioni, dunque, è possibile scaricare la partizione “devinfo” da un dispositivo con bootloader bloccato, modificare alcuni parametri ed avviare lo sblocco dello smartphone. Nel caso in cui, dunque, vogliate seguire ogni passo di queste operazioni, vi lasciamo al thread dedicato.

