I creator degli ultimi anni hanno aumentato le loro produzioni “in movimento” tramite riprese con fotocamere o semplicemente smartphone. Ovviamente, con il solo braccio non è facile registrare senza stancarsi. Per questo, una soluzione ideale potrebbe essere proprio SMOOTH-X, l'asse cardanico pieghevole e leggero di Zhiyun, azienda specializzata in gimbal (qui la recensione del Cinepeer C11).

Zhiyun SMOOTH-X: gimbal pratico e professionale

Zhiyun SMOOTH-X fa della praticità e dell'ergonomia i propri punti di forza. Quando non necessita di essere utilizzato, ruotando il braccio verticale è possibile renderlo un comodo gadget da mettere nello zaino o addirittura in tasca, grazie anche alla sua leggerezza. Grazie alla sua asta telescopica, è possibile estendere il proprio raggio d'azione fino a 260 mm. Con il pratico pannello di controllo posto sul manico, è possibile riprendere, filmare e controllare lo zoom. Con il tasto M multifunzione è possibile passare con semplicità dalla modalità Orizzontale a quella Verticale con un solo click.

SMOOTH-X è lo stabilizzatore adatto a tutte le fasce di competenza, consentendo il controllo da smartphone mediante connessione Bluetooth. Con la sua autonomia di quattro ore inoltre, è possibile fare riprese piuttosto lunghe, ma si può comunque ricaricare con un caricabatterie portatile.

ZY Cami: l'app per montaggi veloci

Le novità di Zhiyun SMOOTH-X non finiscono qui. Attraverso l'app proprietaria ZY Cami, è possibile fare un montaggio veloce dei video registrati, specie per quelli da utilizzare come Storie Instagram.

Prezzi e Disponibilità

SMOOTH-X Zhiyun sarà disponibile per la fine di maggio su varie piattaforme (come lo store ufficiale, per esempio) ad un prezzo di 69.99€.

