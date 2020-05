YEPO 737A6, il notebook low cost del momento è in offerta a 258€

In questo periodo non sono stati pochi gli utenti che hanno dovuto – per forza di cose – correre ai ripari ed acquistare un laptop “di fortuna”. L'esigenza nei prossimi mesi sarà sempre più stringente e proprio per questo abbiamo pensato di proporvi un'offerta low cost che potrebbe rappresentare l'acquisto ideale: il notebook YEPO 737A6 in sconto con coupon dedicato.

Il laptop YEPO 737A6 è in offerta con codice sconto su Banggood

Se siete in cerca di un notebook che sia in grado di accompagnarvi nelle più classiche operazioni quotidiane: dalla navigazione all'utilizzo del pacchetto Office, lo YEPO 737A6 sarà un ottimo alleato.

Nonostante il prezzo basso, infatti, il laptop vanta un pannello da 15.6″ Full HD, 8 GB di RAM DDR3 e 512 GB di memoria interna SSD. Proprio l'ultimo parametro garantirà una fluidità importante nelle operazioni quotidiane.

Come già ribadito, il prodotto potrà essere vostro a soli 258€ grazie all'applicazione del coupon sconto. Per acquistarlo al prezzo indicato non dovrete far altro che seguire le istruzioni contenute nel box in basso, copiando il coupon ed inserendolo in fase di check out. Per l'acquisto consigliamo la spedizione EU Priority Line.

