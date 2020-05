Xiaomi Zenph: il mini sgabello grande quanto uno smartphone è in sconto del 32%

Con l'arrivo dell'estate spesso ci si organizza per gite fuori porta ed uno dei problemi più ricorrenti è quello dello spazio. Proprio per questo vi proponiamo un'offerta dallo store Banggood che potrebbe essere particolarmente interessante: il mini sgabello Xiaomi Zenph – proveniente dalla piattaforma di crowdfunding YouPin – è in sconto del 32%.

Xiaomi Zenph è un must have per i campeggiatori, ed è in sconto su Banggood

Proprio come anticipato, lo sgabello pieghevole Xiaomi Zenph fa delle dimensioni ridotte il suo punto di forza: basti pensare che, quando chiuso, raggiunge dimensioni molto simili a smartphone di ultima generazione: quindi potrà essere posizionato senza alcun problema in zaini di ogni genere.

Allo stesso tempo, proprio come tutti i prodotti del brand Xiaomi, lo sgabello non rinuncia alla qualità. Troviamo infatti una struttura di alluminio in grado di sostenere un peso fino ad 80 kg, rivestito con un trattamento anti corrosione. Ad rivestire il telaio c'è poi un tessuto ultra resistente e waterproof.

Acquistandolo oggi, potrete risparmiare circa 8€ sul prezzo totale. Il mini sgabello Xiaomi Zenph, infatti, passa da 26.9€ a soli 18.4€, con la possibilità di risparmiare il 10% Extra acquistandone 2 ed il 18% con l'acquisto di tre unità.