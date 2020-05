Xiaomi YouPin: arriva la power bank solare YEUX

La necessità di caricare gli smartphone durante le passeggiate lunghe o i viaggi dove si cammina molto per visitare i vari luoghi di una città è diventata abbastanza impellente. La soluzione, di solito, è l'utilizzo di un power bank, ma non sono eterni, quindi Xiaomi (che nei giorni scorsi ha cementato il suo rapporto con ZIMI) ha pensato bene di includere nell'e-commerce YouPin la power bank solare YEUX, ad un prezzo molto interessante.

Xiaomi YouPin: la power bank YEUX risolverà il problema della carica in movimento

Il prodotto si dimostra molto funzionale. Di per sé, il prodotto YEUX è un borsello contenente una power bank, cui sono attaccati due banchi con pannelli solari in cristalli di silicone ad alta conversione e sensibilità alla luce. Infatti, i banchi possono catturare energia anche nei giorni di pioggia, perché si basa tutto sulla luce che irradia i pannelli. Ed il sistema di monitoraggio dell'energia “catturata” è particolarmente intelligente, in quanto segnala la “qualità” della luce assorbita, con una serie di luci di vario colore.

I due pannelli insieme hanno una capacità di 12800 mAh (6400 a banco), e trasmettono energia tramite due porte USB-A da 5V/3A, una USB-C sempre da 5V/3A ed anche due porte micro-USB da 5V/2A. Inoltre, la copertura dell'involucro della power bank solare è molto resistente all'invecchiamento ed alla luce intensa, in più è impermeabile ed anti odori. Praticamente un prodotto completo sotto qualsiasi punto di vista.

La power bank solare YEUX è disponibile quindi su Xiaomi YouPin ad un prezzo di 349 yuan (circa 44 €). La speranza è che un prodotto del genere possa arrivare presto anche alle nostre latitudini.

