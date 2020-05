Xiaomi, anche nel settore dei ventilatori, ci ha abituato negli anni a diversi prodotti, tuttavia pare proprio che quest'anno si sia superata lanciando il ventilatore da spalla Xiaomi VH F09, che oggi è in offerta con coupon direttamente dallo store Banggood.

Il mini ventilatore Xiaomi VH F09 è in offerta su Banggood

A prima vista potrebbero sembravi delle semplicissime cuffie appoggiate sulle spalle, tuttavia il nuovo prodotto Xiaomi VH F09 è, come accennato, un ventilatore portatile comodo ed efficace. Questo perché grazie alle due ventole posizionate lateralmente potrete rinfrescarvi in ogni momento.

Il prodotto, infatti, proprio per garantire un utilizzo anche in movimento, opta per una batteria integrata ricaricabile via USB che vi assicurerà un uso continuativo di circa 2 ore.

Insomma, si tratta di un gadget estivo simpatico ed al tempo stesso utile. Anche il prezzo è dalla vostra parte: potrete acquistarlo a soli 11€ grazie al codice sconto dedicato, che troverete nel box in basso.

