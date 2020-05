Xiaomi sfida LEGO: 1277 pezzi per Transformers Optimus Prime

Che siate voi appassionati di mattoncini LEGO, o comunque di giochi in blocchi o che siate fan dei Transformers, non potete non emozionarvi alla vista di un Optimus Prime della Hasbro composto da ben 1277 pezzi! E se a venderlo è Xiaomi, la situazione diventa ancora più interessante!

Xiaomi vende Transformers Optimus Prime sui suoi e-commerce

Xiaomi non è nuova ad articoli di questo genere, dato che vende sotto il marchio Mitu costruzioni in stile LEGO (come questo camion con gru). La compagnia di Lei Jun ha cominciato a vendere sui suoi e-commerce – come Xiaomi Mall, YouPin, oltre allo store JD.com – anche prodotti Hasbro, come appunto il Transformers Optimus Prime. Il robot è composto da 1277 pezzi che lo rendono però snodabile; una volta completo, il robottone raggiunge le seguenti misure: 440 X 279 X 126 mm. Tramite App inoltre è possibile vedere la costruzione a 360° grazie allo stereoscopio 3D.

La scelta di Xiaomi va ricercata nella fiducia rivolta verso il suo Ecological System, dato che si punta a sviluppare software per l'interazione con gli oggetti. Come può essere appunto una costruzione. Il robot Optimus Prime è in vendita al prezzo di 399 yuan (circa 52€).

