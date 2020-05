Xiaomi X901: la sveglia che fa da luce notturna è in sconto con coupon

Col passare del tempo e grazie anche alle interazioni smart, abbiamo imparato ad amare le diverse serie di lampade e lampadine targate Xiaomi. Oggi vi parliamo di un prodotto molto interessante in tal senso, la Xiaomi Smart X901 Bedroom Night Light che funge da sveglia e da luce notturna è in offerta con coupon su Banggood.

La nuova sveglia di Xiaomi punta sull'estetica e sulla funzionalità

Il per la prima volta sulla piattaforma Xiaomi YouPin, è oggi in offerta con codice sconto da Banggood. Come anticipato, ancora una volta, l'azienda è riuscita a fornirci un prodotto qualitativamente valido e multifunzionale.

Grazie alla batteria integrata da 1500 mAh, avrete la possibilità di utilizzare la sveglia per diverso tempo, sia come luce notturna dimmerabile che come classica sveglia. La sveglia non potrà essere però controllata via smartphone, potrete quindi impostare soltanto tre differenti orari prestabiliti (7:00, 18:00, 20:00). Per acquistare il prodotto in offerta non dovrete far altro che applicare il coupon presente nel box in basso.

