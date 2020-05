Xiaomi spia gli utenti raccogliendo dati di navigazione secondo Forbes

Scegliere un dispositivo Xiaomi è senza dubbio una scelta positiva, da ogni lato la si guardi. Caratteristiche sempre al top, ad un prezzo sempre molto conveniente (anche se in Italia la gamma Mi 10 ha raggiungo i prezzi della concorrenza) hanno reso spesso i prodotti del brand di Lei Jun le soluzioni principali degli utenti. Ma non tutto ciò che riguarda Xiaomi sarebbe tutto rose e fiori, specie sul suo browser web

Xiaomi raccoglierebbe i dati navigazione dal proprio browser web

Secondo un'inchiesta di Forbes, guidata dall'editor di tecnologia Thomas Brewster, insieme con i ricercatori Gabriel Cirlig ed Andrew Tierney, Xiaomi raccoglierebbe i dati di navigazione dei browser web proprietari.

Nello specifico verrebbe raccolta la cronologia dei siti visitati, gli URL completi e tutte le richieste sui motori di ricerca, per inviarli poi a server remoti. La cosa particolare sta nel fatto che questi dati vengano raccolti anche nella modalità “incognito”, quando dovrebbe essere quella più sicura.

I dati vengono raccolti a prescindere dell'interfaccia

Andando notare il video test effettuati, ci si rende conto che non conta quale interfaccia sia installata sul dispositivo (I test sono stati effettuati su Xiaomi Mi A1, Mi 10, Mi Mix 3, oltre che Redmi Note 8 e K20), i dati verranno raccolti se si usano il browser stock, il Mi Browser Pro oppure Mint, che possono essere scaricati dal Google Play Store, e ad oggi contano ben più di 15 milioni di download!

La risposta di Xiaomi alle accuse

Ovviamente, la risposta del brand pechinese non si fatta attendere. L'azienda infatti, ha fatto sapere che “Le affermazioni non sono veritiere. La privacy e la sicurezza sono argomenti centrali. La raccolta di dati dei browser è consensuale e comunque anonima“. Le affermazioni di Xiaomi non convincono i ricercatori, che hanno rilanciato dicendo che il brand invia questi dati alla Sensor Analytics, compagnia cinese che fornisce servizi di analisi. Qui Xiaomi risponde:” Sensor Analytics ci aiuta per dati statistici. I dati anonimi raccolti dai browser rimangono sui nostri server privati, e non sono ceduti a nessuno“. L'ultima accusa mossa poi riguarderebbe proprio il fatto che comunque questi dati anonimi possono essere decodificati, ma a questo Xiaomi non ha ancora risposto.

The parameter data_list is the one I am interested in. URL decode. base64 decode. Gunzip. JSON data. I don't think that should be there. pic.twitter.com/5CYH5FU9E4 — Cybergibbons (@cybergibbons) April 30, 2020

In attesa di ulteriori novità in merito alla vicenda, lasciamo a voi i commenti. Credete che Xiaomi faccia qualcosa che viola la privacy degli utenti, oppure si muove esattamente come altri brand?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu