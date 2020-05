Xiaomi annuncia un nuovo Smart Speaker con XiaoAI, ancora più premium

Solo pochi giorni fa abbiamo parlato delle vendite record per gli altoparlanti intelligenti della compagnia di Lei Jun, con un teaser che lasciava intendere l'arrivo di un nuovo prodotto. L'appuntamento è fissato per il 21 Maggio e Xiaomi ci svela qualcosina in più sul suo prossimo Smart Speaker equipaggiato con l'assistente vocale proprietaria XiaoAI.

Xiaomi XiaoAI Smart Speaker in arrivo il 21 Maggio

Questo settore si trova in una posizione particolarmente fiorente, complice Xiaomi (tanto da spingere anche Redmi ad agire di conseguenza) e – per noi occidentali – le soluzioni low budget di colossi come Google e Amazon. L'azienda cinese non sembra intenzionata ad allentare la presa e dopo un periodo di relativo silenzio torna con un nuovo Xiaomi Smart Speaker con XiaoAI, annunciato tramite il teaser che vedere in copertina.

Purtroppo non viene mostrato il look di questa ennesima soluzione, tuttavia si tratterà di un modello “più premium” rispetto alle precedenti incarnazioni. Infatti, il poster promozionale cita la presenza di un corpo realizzato in metallo, la prima volta per uno smart speaker di Xiaomi.

Questa scelta non sembra poi così strana: in fondo la compagnia cinese si è accaparrata una bella fetta di mercato per questi prodotti, ma in genere si è focalizzata su una fascia di prezzo bilanciata. Quindi aspettiamoci un prodotto magari più costoso, anche se – come al solito – l'ultima parola spetta sempre all'azienda.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu