Xiaomi: con Alibaba e Baidu domina il mercato cinese degli smart speaker

Xiaomi negli ultimi mesi ha raggiunto notevoli risultati in termini di ricavi e vendite, come nel settore degli smart speaker. Infatti, il colosso cinese detiene una grande fetta di mercato in Cina per quanto riguarda questo tipo di prodotti e fa compagnia ad altri due giganti dell'e-commerce come Alibaba e Baidu.

Xiaomi, Alibaba e Baidu: il dominio per gli smart speaker in un mercato in calo

Le spedizioni in Cina di smart speaker fatte registrare nel Q1 2020 sono circa 10.56 milioni, circa il 14.7% in meno rispetto al 2019. Come riporta IDC, il calo è dovuto in prima causa alla pandemia globale del periodo, che ha fatto chiudere per parecchio tempo gli store fisici. Ora che la riapertura dei negozi sta avvenendo in maniera graduale, i maggiori venditori di smart speaker quali Xiaomi, Alibaba e Baidu potrebbero aumentare i loro ricavi già molto alti in patria.

Facendo un'indagine più precisa, al primo posto troviamo Alibaba. La compagnia di Jack Ma ha fatto registrare una copertura di spedizioni del 35.2%, mentre al secondo posto troviamo Xiaomi con 30.4% ed infine Baidu con 30.2%. Questi dati ci fanno comprendere come questi tre colossi prendano il 96%, lasciando le briciole ad altri produttori. I motivi di questo successo sono dovuti sia alla ricerca e sviluppo (Alibaba), sia per gli smart speaker con touch screen (Xiaomi) e sia per il prezzo competitivo (Baidu).

