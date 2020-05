Xiaomi Smart Lock E sfonda il muro del crowdfunding in soli 30 minuti

Xiaomi non è nuova a dispositivi IoT dalle funzioni più impensabili, come possono essere le serrature smart. Il brand cinese però, ha recentemente lanciato in Cina un crowdfunding con la nuova serratura Xiaomi Smart Lock E, raggiungendo il target in soli 30 minuti… ma del 1000% della cifra necessaria!

Con Xiaomi Smart Lock E le chiavi non saranno più un problema

La nuova serratura smart di Xiaomi è dotata di ben sei metodi di riconoscimento: sensore d'impronte, password, password temporanea, Bluetooth, Homekit e chiave d'emergenza. Nello Xiaomi Smart Lock E è integrato un semiconduttore per il modulo del sensore d'impronte in 3D con un tasso di riconoscimento del 98.5%. Inoltre, può essere controllato sia dai dispositivi Android che da quelli iOS, che possono interagire con la serratura tramite Siri o l'Apple Watch una volta autorizzato tramite Mi App.

Nel caso dovessero fallire tutti i tentativi smart (a volte la memoria gioca brutti scherzi, ma anche la tecnologia), sarà possibile entrare utilizzando una classica chiave da inserire nella serratura. Inoltre, in mancanza di corrente, sarà possibile utilizzare la carica del proprio smartphone per alimentarla. L'azienda dichiara che la serratura smart è dotata di otto batterie che durano ben 18 mesi.

Xiaomi Smart Lock E arriva in Cina ad un prezzo crowdfunding di 999 yuan (circa 127 €), ma sarà venduto ufficialmente ad un prezzo di 899 yuan (114 €).

