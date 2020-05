Le connessioni Wi-Fi sono praticamente la spinta per chi oggi vuol fare quasi qualsiasi cosa ed avere un buon router è importante per non avere connessioni ballerine. Xiaomi lo sa bene ed ha annunciato un nuovo modello di router Wi-Fi 6, che si accoda a quello presentato in Febbraio (record di vendite “per colpa” del Coronavirus).

Xiaomi Router Wi-Fi 6 di seconda generazione: ecco i primi dettagli

Secondo le parole Pan Jiutang, partner di Xiaomi Industrial Investment Department, il nuovo router Wi-Fi 6 dovrebbe montare un processore penta-core di classe Enterprise, e quindi ben più potente dell'attuale AX3600.

Quest'ultimo è comunque dotato di un'ottima scheda tecnica, basata sul chipset Qualcomm IPQ8071A, accoppiato a 512 MB di RAM e 256 MB di storage interno, con una CPU quad-core ARM Cortex-A53 ad 1.0 GHz, coadiuvata da una NPU dual-core ed in grado di garantire fino 248 dispositivi connessi. Pan ha inoltre aggiunto che il nuovo processore non sarà a buon mercato, ma avrà un prezzo abbastanza alto.

La data di presentazione è fissata al 13 maggio, dove scopriremo tutti i dettagli per questo nuovo, potente router targato Xiaomi. E voi, utilizzate già router Wi-Fi Xiaomi? Come vi trovate? Fatecelo sapere nei commenti.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu