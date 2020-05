La serie di robottini aspirapolvere della compagnia di Lei Jun si allarga con un nuovo modello in Cina. Lo Xiaomi Roborock T7 Pro Robot Vacuum si presenta come un prodotto completo ed innovativo, e migliora in caratteristiche rispetto al predecessore, soprattutto in fatto di aggiramento degli ostacoli grazie al nuovo sistema di telecamere che possono fungere anche da videosorveglianza.

Xiaomi Roborock T7 Pro Robot Vacuum: pulizia e sorveglianza

Lo Xiaomi Roborock T7 Pro Robot Vacuum si presenta come ogni robot aspirapolvere in forma circolare, dal colore nero, ma sono le sue feature a renderlo, sulla carta, un prodotto affidabile. La caratteristica principale è il ReactiveAI, un sensore di rilevamento ostacoli integrato. Il sistema è coadiuvato da due telecamere da 5 MP che permettono appunto di aggirare senza problemi gli ostacoli di casa. È possibile monitorare il tutto tramite App dedicata. Inoltre, con le sue ventole senza spazzole la potenza massima di aspirazione è di 2500 Pa. Infine, troviamo una batteria da 5200 mAh ed una serbatoio per l'acqua da 297 ml.

Parlando delle altre caratteristiche software, il nuovo sistema algoritmico RR Mason 7.0 permette di raccogliere dati sull'ambiente casalingo in modo da ottimizzare l'esperienza di pulizia. Molto comodo il fatto che il T7 Pro si adatti poi anche ad eventuali spostamenti di arredamento. L'azienda assicura che il sistema di aggiramento interno al Roborock è simile a quello di droni e SUV, il che lo rende molto avanzato in termini di tecnologia. Comodo inoltre poter utilizzare il dispositivo come videocamera di sorveglianza, monitorando da remoto sempre grazie all'app.

Il Roborock T7 Pro Robot Vacuum è disponibile in prevendita in Cina sull'e-commerce del brand cinese YouPin, ma anche sui maggiori e-commerce del paese – Suning, JD, Tmall – ad un prezzo di 3899 yuan (circa 500€).

