Xiaomi annuncia i risultati del Q1 2020: la crescita continua!

La crescita costante di Xiaomi è ormai sotto gli occhi di tutti. La compagnia cinese sta raggiungendo risultati molto importanti in termini di ricavi, che la portano a scalare le classifiche dei marchi più ricchi del mondo. Tutto questo è grazie anche ai ricavi ottenuti in questo primo trimestre del 2020, dove si sono registrati numeri di spessore.

Xiaomi: crescita del 13.6% su base annua al primo trimestre 2020

I dati finanziari del primo trimestre 2020 di Xiaomi riportano come il fatturato totale è stato di circa 49.7 miliardi di RMB, conseguendo quindi una crescita su base annua del 13.6% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, l'utile lordo è stato di circa 7.56 miliardi di RMB, con un aumento del 44.9% rispetto al 2019, mentre l'utile netto rettificato non-IFRS è stato di 2.3 miliardi di RMB, che porta una crescita del 10.6%. Infine, sono arrivati investimenti su Ricerca e Sviluppo pari a 1.9 miliardi di RMB, con un aumento del 13.4%.

Guardando invece al rapporto Canalys, Xiaomi ha superato la contrazione del mercato ed è riuscita a crescere in base annua in termini di spedizioni piazzandosi tra le prime cinque aziende di smartphone al mondo. Inoltre, il tasso di penetrazione degli smartphone 5G di Xiaomi in Cina è stato del 25.9%, andando a superare la media del settore, ponendosi come uno dei leader nel mercato dei device 5G, specie nell'IoT.

Queste le parole di Lei Jun, CEO di Xiaomi, in merito ai dati finanziari: “Sebbene il settore si trovi ad affrontare gravi sfide, il Gruppo ha continuato a registrare una crescita in tutti i segmenti nonostante la contrazione del mercato, che riflette pienamente la flessibilità, la resilienza e la competitività del modello di business di Xiaomi. Nel primo trimestre del 2020 abbiamo emesso con successo il primo titolo obbligazionario in dollari USA, che ha superato le aspettative di sottoscrizione di ben 7,5 volte”.

