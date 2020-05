L'arrivo della MIUI 12 sui dispositivi Xiaomi è stato accolto con grande entusiasmo dalla totalità dei fan. Proprio per questo l'azienda, dopo aver presentato tutte le sue feature in ogni minimo particolare, ha deciso di mostrare alcune chicche per gli appassionati, come la linea di di progettazione delle singole icone della MIUI 12.

MIUI 12: così è stato riprogettato il deisgn delle icone della fotocamera di Xiaomi

Le informazioni, questa volta soltanto grafiche, mostrano proprio quale sia stata la scelta stilistica del brand nel ridisegnare ogni singola funzionalità.

Come è possibile intravedere dall'immagine, l'azienda ha seguito dei dettami estetici ben precisi, con perfetta linearità e proporzione tra le forme che danno vita ad immagini stilizzate dall'aspetto minimal.

La scelta del brand in questo senso è stata particolarmente apprezzata in quanto in grado di unificare l'intero design dell'interfaccia, non solo limitata all'app fotocamera. L'aspetto estetico – infatti – è stato proprio tra le novità più “chiacchierate” senz'altro con accezione positiva.

