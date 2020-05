Un sacco di notebook Xiaomi e Redmi sono dietro l’angolo

Anche se non sono ancora presentati ufficialmente sul nostro suolo, i notebook Xiaomi sono particolarmente apprezzati dalla community appassionata. Da una prima fase, in cui i modelli a disposizione si contavano sulle dita di una mano, si sta per entrare in un'era fatta di molte più versioni. Il brand Redmi si è aggiunto alla festa, aggiungendosi alla schiera di dispositivi con la propria gamma RedmiBook. Questa strategia permette alla creazione di Lei Jun di coprire quante più fasce di mercato possibili.

Aggiornamento 09/05: si aggiungono dettagli alle specifiche dei laptop Redmi. Trovate tutto a fine articolo.

Adesso MySmartPrice ha scoperto la presenza di ben 6 nuovi modelli di notebook all'interno del database certificativo Bluetooth SIG. I documenti contengono anche i nomi dei terminali certificati, facendoci così capire meglio di che cosa aspettarci. I modelli Xiaomi sono i seguenti: Mi Laptop 13.3, Mi Laptop 14, Mi Laptop 16.1 e Mi Notebook 14. Per Redmi, invece, si parla di RedmiBook 14 Ryzen Edition 2nd Generation e RedmiBook 16 Ryzen Edition.

Nel caso di RedmiBook 14 Ryzen Edition, il nome fa intuire che si tratterà della generazione successiva al modello lanciato nell'ottobre 2019. Per la prima volta ci sarà anche un modello da 16″, sempre con piattaforma AMD. Ben differente è la situazione per Xiaomi, con modelli totalmente inediti. La denominazione Xiaomi Mi Laptop, infatti, è stata finora confinata esclusivamente all'ambito gaming. È già esistente quella Mi Notebook, ma fino ad oggi non si è mai visto un modello con diagonale da 14″.

I dati tecnici riguardano esclusivamente il comparto connettivo, rivelando che tutti i modelli avranno supporto Bluetooth 5.0. L'unica eccezione riguarda Mi Laptop 13.3″, il cui supporto Bluetooth 5.1 fa presumere l'utilizzo di una piattaforma hardware più moderna.

Durante il mese di maggio dovremmo assistere al lancio dei nuovi laptop, anche per il brand Redmi. Stando ai dati portati alla luce da Xiaomishka, fra i laptop in arrivo avremo i nuovi RedmiBook 13/14S/16. Tutto il trio sarebbe pilotato da soluzioni Ryzen 5, più nello specifico il Ryzen 4500U con 16 GB di RAM.

