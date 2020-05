Xiaomi e Redmi preparano nuovi monitor da gaming

Difficilmente vedremo mai un computer fisso marchiato Xiaomi, mentre lo stesso non si può dire per gli accessori correlati. Sono anni che il produttore sforna gadget come tastiere, mouse e cavetteria varia. Mentre è solo da qualche mese che si è buttata anche nel settore dei monitor da PC, con due modelli come Mi Surface e Mi Display di cui non si è parlato molto in rete. Al contempo, pare che l'azienda non voglia mollare la presa, sfornando nuovi modelli nei prossimi mesi.

Xiaomi vuole continuare a dire la propria nel mondo dei monitor

Lo rivela l'insider Xiaomishka, con un tweet che ci spiega quale sarebbe la strategia adottata da Xiaomi, in combinazione con la sussidiaria Redmi. Fa strano vedere questo dualismo, ma non è certo la prima volta: smartphone a parte, accade già fra Mi Notebook e RedmiBook.

#Xiaomi‘s 27-inch gaming monitor will be available in July, 24.5-inch will be available in September, and 29.5 or 27-inch 4K monitor will be available in November. #Redmi brand will also have plans for 27-inch ordinary monitors, 27-inch and 23.8-inch gaming monitors. pic.twitter.com/O00tkugL0K — Xiaomishka (@xiaomishka) May 11, 2020

Fatto sta che, a partire dal mese di luglio, sarebbe disponibile sul mercato il monitor da gaming Xiaomi con diagonale da 27″. Successivamente a settembre arriverebbe quello da 24.5″, per poi concludere a novembre con uno da 27″ o 29.5″ con risoluzione 4K.

Nel caso di Redmi, invece, la volontà sarebbe quella di differenziare i prodotti, con un monitor standard non indirizzato ai gamer, con diagonale da 23.8″ e 27″. Cosa cambierà fra “gaming” e “standard” non viene specificato, ma supponiamo che quelli Xiaomi avranno refresh rate superiori, schermi curvi e features come AMD FreeSync.

