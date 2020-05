Xiaomi e Redmi: tutti i modelli in arrivo nel 2020 in una lista leaked

Fra tutti i produttori in circolazione al mondo, Xiaomi è senza ombra di dubbio uno dei più prolifici. Tralasciando la quantità di gadget ed accessori, fra quelli propri e quelli di terze parti, soltanto nel 2019 sono stati lanciati qualcosa come 38 telefoni. Anche nel 2020 non dovrebbe essere da meno, visto che siamo a maggio e già abbiamo assistito al lancio di 14 modelli, considerati anche i marchi Redmi, Black Shark e POCO. A sostenere questa tesi è anche il leaker Xiaomishka, il quale ha pubblicato in rete una lista dei modelli che dovremmo vedere nei mesi a venire.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi raccoglie illegalmente i dati di navigazione? Facciamo chiarezza

Guys, I exclusively share with you my table of model numbers of the expected #Xiaomi smartphones 2020 (1⃣5⃣ upcoming phone models). I described it in more detail in the article: https://t.co/mdzDh3T7U8

If you like this content, give it a tweet or at least enjoy it 👍🙏 pic.twitter.com/2NfoYrOOdX

— Xiaomishka (@xiaomishka) May 3, 2020