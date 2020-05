Xiaomi aggiorna i suoi browser con un toggle per bloccare la raccolta dati

Le ultime vicende legate a Xiaomi non si sono rivelate propriamente positive. Da più parti sono giunte lamentele, se non vere e proprie accuse, in merito ad una raccolta dati illecita avvenuta tramite i browser dell'azienda. Non staremo qua a ripercorrere passo per passo quanto accaduto: se foste curiosi di approfondire, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Xiaomi fa retrofront e aggiorna i propri browser contro la raccolta dati incondizionata

Per riassumere, è partita un'inchiesta da parte di Forbes, forte delle prove portate alla luce da alcuni ricercatori in ambito sicurezza online. Questa inchiesta ha portato Xiaomi a rilasciare dichiarazioni per delucidare l'opinione pubblica sull'accaduto, mettendo sul tavolo le proprie ragioni. L'azienda non ha affatto smentito l'accaduto, viste anche le prove concrete di cui sopra, ma specificando che questa raccolta dati non avviene per scopi illeciti. Il motivo è da ricercarsi in fini statistici e funzionali, permettendo all'azienda di avere un'idea migliore sulle performance dei propri dispositivi.

Come illustrato nell'articolo dedicato, le ragioni sono state spiegate approfonditamente, ma per alcuni utenti rimangono dubbi su questo tipo di dinamica. È anche bene specificare come Xiaomi abbia sottolineato che questo tipo di trattamento dati avvenga unicamente previo login del Mi Account e consenso dell'utente. Ma è chiaro che si tratti di una possibile macchia mediatica per la società, pertanto si è deciso di agire di conseguenza.

A partire da adesso, i browser Xiaomi sono dotati di un toggle per disattivare la raccolta dati in modalità Incognito, dando modo agli utenti interessati di uscirne fuori. Questo cambiamento è stato attuato con l'ultimo rispettivo aggiornamento sia per Mi Browser che per Mi Browser Pro (v.12.1.4) e Mint Browser (v3.4.3). Potete scaricare queste ultime versioni direttamente dal Google Play Store:

Mi Browser Pro

Mint Browser

