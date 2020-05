Allenati da casa con la pull bar regolabile di Xiaomi YouPin in offerta

Nonostante la quarantena stia per volgere al termine, non è ancora possibile recarsi in palestra per gli allenamenti. Proprio per questo oggi vi presentiamo un'offerta direttamente da Banggood e dedicata agli sportivi: la pull bar di Xiaomi YouPin è in offerta al 36% di sconto.

La pull bar proveniente da Xiaomi YouPin è l'attrezzo ideale per ogni casa

Xiaomi viene in soccorso di tutti quelli che hanno nostalgia di palestra ed al tempo stesso necessità di fare esercizi, e lo fa con l'offerta sulla pull bar FED, proveniente dalla piattaforma YouPin.

L'attrezzo ginnico, a differenza degli altri della sua categoria, presenta alcune specifiche di rilievo come la costruzione in acciaio che offre resistenza e leggerezza, ed il rivestimento in PVC ed ABS per offrire il massimo del confort durante gli esercizi.

Grazie a questo prodotto sarete quindi in grado di fare esercizi in ogni ambiente della casa e la pull bar sarà anche facilmente smontabile e trasportabile. Come accennato, il prodotto premium per materiali e fattura, è in sconto per pochi giorni di circa 50€: passa infatti da 129€ ad 83€. Per acquistarla non dovrete far altro che cliccare sul box in basso.

