Xiaomi: presto arriverà il primo magazzino in Italia

Nonostante il periodo delicato, a causa della pandemia di Coronavirus (Covid-19), molto aziende stanno pensando di apportare qualche modifica al proprio sistema. Nello specifico, tra queste, spicca sicuramente Xiaomi, al centro di qualche polemica dopo il Mi Fan Festival di aprile. Dopo aver collezionato un grande successo, con circa 15.000 ordini, grazie ai tanti sconti presenti sul sito ufficiale, il brand ha avuto qualche problema. Sono stati registrati, infatti, diversi ritardi nelle spedizioni degli smartphone. Motivo per cui l'azienda avrebbe pensato di aprire un magazzino anche qui in Italia.

Xiaomi vuole “rimediare” ai problemi del Mi Fan Festival

Da quello che abbiamo potuto apprendere dai colleghi di Tom’s Hardware, Xiaomi sarebbe pronta a costruire il primo magazzino in Italia. Secondo Davide Lunardelli, Marketing Manager di Xiaomi Italia, l'azienda starebbe pensando a questo progetto, soprattutto dopo aver preso visione del successo dello scorso Mi Fan Festival e dei relativi problemi di distribuzione. Questo a causa principalmente della mancanza di un punto di riferimento nel nostro Paese, che permetta a Xiaomi di non andare in affanno in occasioni di questo tipo.

Nonostante tutte le buone intenzioni, Davide Lunardelli non ha saputo dire con precisione quando verrà effettivamente inaugurato questo magazzino. Al momento, infatti, si tratta solo di un progetto che i vertici hanno in mente di portare a buon fine, per il bene dell'azienda e di tutti i clienti. Vedremo, dunque, se ci sarà qualche novità in merito nelle prossime settimane.

