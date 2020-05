Xiaomi continua ad allargare il proprio ecosistema con prodotti utili per la casa, di solito con il marchio Mijia oppure quelli venduti su YouPin. Stavolta è il turno di un nuovo prodotto della linea Pinlo, che si concentra su piccoli elettrodomestici – come il tostapane di qualche tempo fa – che si espande con un nuovo frullatore portatile: lo Xiaomi Pinlo Blender Pro.

Xiaomi Pinlo Blender Pro: il frullatore portatile colorato e comodo… ma soprattutto economico!

Se diamo uno sguardo al design, ci rendiamo subito conto che, rispetto ai prodotti per la casa dei brand di Xiaomi, non è caratterizzato dal solito bianco minimalista, ma lo si può trovare in più colori belli alla vista. Le sue caratteristiche, sulla carta, risultano molto buone, come il motore interno che raggiunge fino a 30.000 rpm ed una potenza di 1000 W, ma soprattutto un basso livello di rumore, attestato ad 83 dB.

Anche il corpo del frullatore stesso ha una sua funzione utile, essendo in silicone riduce notevolmente le vibrazioni. Le sei lame invece sono fatte di una resistente lega di titanio e questo garantisce, insieme al motore, un utilizzo per molti anni (almeno 5). Quello che però può risultare davvero comodo, è il contenitore principale che può essere staccato ed usato come bicchiere da viaggio, molto utile soprattutto per ridurre l'utilizzo di soluzioni di plastica usa e getta. Inoltre, è presente anche un bicchiere di vetro alternativo per farlo diventare un mixer per cocktail (opzionale).

Al momento Xiaomi Pinlo Blender Pro è disponibile solo in Cina, ad un prezzo di 199 yuan (circa 26€). Con il bicchiere in vetro alternativo il prezzo sale a 239 yuan (circa 31€).

