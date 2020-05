Xiaomi e OPPO decollano in Italia, in calo Apple e Huawei

Da qualche giorno i principali centri di analisi di mercato stanno pubblicando i dati di vendita relativi al mercato degli smartphone. E oggi come non mai ci interessa averli sotto mano, data la delicata situazione a tema Covid-19 e le conseguenti difficoltà economiche. Siamo partiti dall'analizzare il settore su scala globale, per poi concentrarci ad aree più circoscritte, in particolar modo Cina ed Europa. Adesso si passa alla zona a noi più cara, ovvero l'Italia, grazie ai dati pubblicati dai ragazzi di Canalys. E quello che salta di più all'occhio è l'impennata che nel Q1 2020 hanno avuto realtà come quelle di Xiaomi ed OPPO.

Le vendite di smartphone in Italia premiano Xiaomi ed OPPO

Siamo sul podio grazie a voi 🧡 🇮🇹 Nei primi mesi dell'anno la vostra fiducia ci ha portati al terzo posto in Italia per smartphone distribuiti. Oggi più che mai possiamo dire… grazie Mi Fan! Pubblicato da Xiaomi Italia su Giovedì 7 maggio 2020

Xiaomi Italia ha sottolineato questo trend, cogliendo la palla al balzo per ringraziare la propria community. Della crescita che l'azienda ha avuto nella nostra nazione se n'è iniziato a parlare nel Q4 2019. Da allora Xiaomi ha dimostrato di poter migliorare ulteriormente, complice anche i problemi riscontrati dalla competizione. Il brand è riuscito a strappare altre fette di mercato, passando dall'11% di share al 16%, con una crescita su base annuale del +306%.

A sbalordire ancor di più è anche OPPO, altro brand che si sta progressivamente affacciando in Italia con risultati incoraggianti. Qua addirittura la crescita ammonta al +1502%, ma come per Xiaomi i numeri sono così alti perché si tratta di società prima totalmente assenti. Rispetto al Q4 2019 sparisce dalla top 5 una LG sempre più in difficoltà, ma anche alle altre classificate non va tanto meglio. Specialmente ad Apple, che da inizio 2019 accusa un vistoso calo annuale del -70%, perdendo 2 posizioni nella classifica di Canalys. Ma anche a Samsung e Huawei non va tanto meglio, per quanto riescano a mantenersi salde ai vertici.

