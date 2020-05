Xiaomi per la Festa della Mamma 2020: tutto per la domotica e smartphone in sconto

Per celebrare l'occasione della Festa della Mamma 2020 Xiaomi ha lanciato un'interessante iniziativa dedicata sia agli accessori smart che a vari modelli del brand cinese. Dal 4 al 7 Maggio sarà possibile beneficiare di tante promo sullo store di WestWing mentre fino al 10 Maggio le offerte continuano sul sito ufficiale.

Xiaomi celebra la Festa della Mamma 2020 con tanti sconti: ecco i dettagli dell'iniziativa

Come anticipato in apertura, Xiaomi ha lanciato una campagna in collaborazione con WestWing (qui trovate il link), la piattaforma di Home & Living dedicata alla vendita online di accessori per la casa e soluzioni di arredo. Dal 4 al 7 Maggio, sul portale sarà possibile godere dell'innovazione Xiaomi a prezzo scontato: luci intelligenti, purificatori d'aria con controllo remoto, speaker portatili oppure… un bollitore elettrico con funzioni smart! Insomma, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le esigenze.

Le offerte in salsa Xiaomi continuano fino al 10 Maggio sul portale ufficiale del brand, con varie iniziative.

I flagship Mi 10 e Mi 10 Pro (8/256 GB) sono venduti in bundle con le cuffie Mi True Wireless 2. Per chi punta ad una casa in sicurezza, il kit Mi Smart Sensor è in promozione a 69.99€, insieme alla Mi Home Security Camera 360° a prezzo scontato di 34.99€. Ovviamente non mancano occasioni anche per chi cerca un medio di gamma, grazie all'ultimo Redmi Note 9S, mentre per gli sportivi in cerca di un prodotto utile e economico, impossibile non citare la Mi Band 4. Qui trovate il link allo store ufficiale.

