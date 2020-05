Xiaomi vi invita a ballare con l’evento My House Party, in compagnia di Carl Cox

A distanza di pochi giorni dall'evento dedicato al lancio di Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Lite e tanti altri prodotti, Xiaomi torna a far parlare di sé con My House Party. Ma stavolta la musica sarà la vera protagonista, grazie ad un appuntamento in cui avrà luogo un DJ set esclusivo che verrà trasmesso il live streaming.

My House Party: l'appuntamento con il nuovo evento di Xiaomi è fissato per il 29 maggio

Il nuovo evento Xiaomi My House Party è fissato per il 29 maggio, alle ore 15. Come il nome lascia intendere si tratta di un house party virtuale con il celebre DJ Carl Cox, in compagnia di DJ Cici, DJ Matador, DJ Luigi Madonna. Insomma, un'iniziativa per unire le persone attraverso la musica in questo periodo difficile di distanziamento sociale.

Come anticipato, si tratterà di un evento virtuale, trasmesso in diretta streaming tramite la pagina Facebook ufficiale del brand (la trovate qui). E ora non resta che attendere le poche ore che ci separano dalla festa: non dimenticate di seguire il party online e di utilizzare l'hashtag #MyHouseParty per commentare e condividere contenuti.

