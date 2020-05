Si avvicina l'estate e tutti, come sempre, siamo in cerca dei migliori rimedi contro le punture di zanzare. Tanto per cambiare, anche in questo caso, arriva in soccorso Xiaomi che tramite le pagine di Banggood offre un prodotto da poco presentato sulla piattaforma YouPin e già in sconto.

Xiaomi MOYU, il rimedio smart contro le punture di zanzare

Direttamente dallo store cinese avrete la possibilità di acquistare la Xiaomi MOYU, una penna contro le punture di zanzare, in grado di alleviare il prurito. La soluzione contro i morsi di zanzare studiata da Xiaomi è molto semplice e di impatto immediato: basterà posizionare l'estremità della penna contro la puntura e questa dovrebbe alleviare il prurito in pochi secondi, tramite una piccola scossa.

La piccola penna Xiaomi MOYU risulta essere molto interessante dal momento che – viste le dimensioni contenute – potrà essere portata in giro ed usata all'occorrenza per risolverci immediatamente il problema del prurito. Il dispositivo di Xiaomi, rivestito interamente in ABS, garantisce un utilizzo duraturo sfruttando le due batterie AAA (non incluse). Per acquistarlo vi basterà cliccare sul box in basso.

