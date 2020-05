Xiaomi Mobi Fitness Springbok: nuova cyclette in arrivo su YouPin

Se diamo un'occhiata alle aziende più produttive in ambito di accessori, troviamo sicuramente Xiaomi. Nel corso di questi anni, infatti, questo brand ha lanciato tantissimi dispositivi differenti, non solo afferenti al mondo degli smartphone. Si va dagli elettrodomestici ai prodotti legati alla domotica, per finire a tutto ciò che concerne l'igiene personale. Tra le tante categorie coinvolte, dunque, non manca quella relativa all'attività fisica. Motivo per cui, nelle scorse ore, su Xiaomi YouPin è arrivata una nuova cyclette targata Mobi Fitness.

Mobi Fitness Springbok costa meno di 350 euro

Osservando meglio i prodotti che si trovano, in questo momento, su Xiaomi YouPin, non abbiamo potuto non notare questa nuova cyclette. Si tratta di Mobi Fitness Springbok, un accessorio in grado di offrire un allenamento completo ed efficace. Tutta la struttura, dunque, è realizzata in alluminio, compresa la ruota posteriore che genera il movimento. Questa, poi, ha anche un sistema di regolazione della posizione, così come anche il sedile centrale. Entrambi, infatti, possono spostarsi su 5 diverse posizioni.

Non si tratta di un prodotto particolarmente rumoroso, dunque questa cyclette è perfetta per qualsiasi tipo di ambiente. Questa Mobi Fitness Springbok copre un'area di soli 0,5 metri quadrati, mostrando un peso di 35 kg. Vi ricordiamo, però, che non supporta più di 120 kg.

Questo nuovo prodotto è in vendita su Xiaomi YouPin ad un prezzo di 2.499 yuan, dunque circa 326 euro al cambio attuale. Al termine della campagna di crowdfunding, però, il prezzo al dettaglio sarà pari a 3.499 yuan, 456 euro.

