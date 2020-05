Con il caldo che avanza, che voi siate in ufficio o per strada, rinfrescarsi è una delle priorità del periodo. E chi se non Xiaomi ha pensato di lanciare un nuovo mini ventilatore portatile (qui trovate i dettagli per quelli da camera), grazie alla collaborazione con il suo partner Jisu Life, sulla piattaforma YouPin, ad un prezzo molto interessante.

Xiaomi mini ventilatore portatile: due varianti e modalità powerbank

Dando uno sguardo più dettagliato al prodotto del brand cinese, o meglio ai prodotti in quanto esistono due varianti, ci troviamo davanti ad un mini ventilatore portatile dotato di batterie ricaricabili (la versione più piccola F2 ha una capacità di 4000 mAh, mentre la più grande FA10 5000 mAh) dalla lunga durata (dalle 14 alle 20 ore). Sono di dimensioni e dal peso molto contenuti (F2: 87 x 48x 158 mm per 175g / FA10: 106 x 42 x 198 mm per 225g), entrambi con tre velocità, 4 eliche per l'F2 e 5 eliche per il FA10, funzione aromaterapia per quello più piccolo e funzione powerbank per il modello più grande.

Soffermandoci sulla funzione di ricarica, su YouPin viene indicato come sia possibile ricaricare anche gli smartphone dalle batterie più capienti come Xiaomi Mi 10 (visti i 5000 mAh a disposizione). I due mini ventilatori sono comunque molto silenziosi e con un motore DC senza spazzole a bassa velocità.

Il mini ventilatore portatile di Xiaomi è in vendita nelle due varianti sullo store YouPin ad un prezzo di 49 yuan (6.40€) per l'F2 e 79 yuan (10.30 €) per l'FA10.

