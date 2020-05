Il vaporizzatore Xiaomi Mijia con luce UV è in sconto con coupon

Arriva ancora una volta da Xiaomi un prodotto dedicato all'ecosistema domestico in grado di compiere più funzioni allo stesso tempo. Lo Xiaomi Mijia SCK04A45 umidifica e disinfetta allo stesso tempo e, grazie all'offerta targata Banggood, potrete acquistarlo ad un prezzo particolarmente interessante.

Aria sempre pulita con il nuovo Xiaomi Mijia SCK04A54, oggi in sconto su Banggood

Il nuovo water tank di Xiaomi si appresta ad essere un ottimo alleato per ogni ambiente domestico dal momento che, oltre alla funzione di vaporizzatore, grazie alla luce UV interna, sarà in grado di sterilizzare l'acqua che sarà poi in un secondo momento emessa nell'area circostante.

Così facendo, potrete donare ad ogni stanza un ricambio d'aria costante e sterile grazie all'uso della lampadina interna. Inoltre, grazie ad un motore estremamente silenzioso, il prodotto potrà essere utilizzato senza problemi anche di notte, senza arrecare alcun fastidio. Per acquistarlo al prezzo in sconto, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso ed applicare il coupon in fase di check out.

