Xiaomi Mijia Super Battery sono le nuove pile dalla potenza “raddoppiata”

Sebbene Xiaomi Mijia sia specializzata nello smart home, non mancano nel suo catalogo prodotti essenziali come una batteria ricaricabile. Infatti, il brand è pronto a lanciare sul mercato dal 20 maggio una nuova Super Battery da 2900 mAh, che arriverà in pacchi da 4 in crowfunding ad un prezzo molto vantaggioso.

Xiaomi Mijia Super Battery: batteria da 2900 mAh e prezzo super economico

Le caratteristiche di questa nuova Super Battery di Xiaomi Mijia sembrano essere molto valide, in quanto presenta una capacità da ben 2900 mAh (quindi quasi il doppio rispetto alle pile alcaline da 1500 mAh) e si presenta anche più leggera del 33% rispetto alla precedente Rainbow 5, con soli 16 grammi di peso.

Inoltre, questa nuova batteria è dotata di una valvola a prova di esplosione, PTC, una guarnizione di protezione ed un meccanismo di sicurezza a tre strati, in modo che non nascano cortocircuiti. In più, è presente un diaframma a due strati per il totale assorbimento degli elettroliti.

Come scritto sopra, la nuova Mijia Super Battery arriverà sul mercato il 20 maggio su Xiaomi Mall ad un prezzo crowfunding di 16.9 yuan (circa 2.20 €) in pacchi da 4. In seguito, sarà venduta al prezzo di 19.9 yuan (circa 2.60 €). Un prezzo difficile da farsi sfuggire.

