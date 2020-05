Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit vi salverà dalle zanzare

Xiaomi Mijia è un marchio che può tranquillamente proiettare la vostra casa nel futuro, con i suoi tanti prodotti smart che fanno al caso vostro in ogni esigenza. Con l'avvicinarsi dell'estate, ed i primi caldi che avanzano, oltre al potervi rinfrescare, Mijia vi permette anche di evitare le noie di punture di zanzara. Infatti, visto il successo stratosferico della prima campagna di crowdfunding, l'azienda ha deciso di riproporre anche quest'estate lo Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit. Vediamolo nello specifico.

Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit è il repellente per zanzare Bluetooth

Il prodotto si presenta molto minimale come spesso e volentieri impone la linea Mijia, di colore bianco, ma sempre molto piacevole alla vista. Il Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit è composto di ben tre unità, che possono essere regolate tramite l'app Mijia collegandole allo smartphone via Bluetooth, in modo che si possano regolare il timer e altre piccole chicche, come il controllo dello stato della batteria, con una durata stimata di circa 720 ore.

Al suo interno, un'unità porta una piccola ventola che espande le piretrine, sostanze non tossiche, biodegradabili e molto efficienti. L'effetto del vapore di piretrine è importante perché non uccide le zanzare, ma le allontana, a differenza degli altri repellenti sul mercato. Il raggio d'azione è stimato intorno ai 28 metri cubi.

Il repellente per zanzare di Xiaomi Mijia è disponibile al momento solo in Cina, ad un prezzo molto competitivo di circa 149 yuan (circa 20€) per il kit da tre pezzi.

