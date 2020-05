Xiaomi Mijia lancerà due nuovi modelli di lavatrice portatile

Xiaomi negli ultimi anni è riuscita a creare un sistema smart home IoT, grazie al brand Mijia, difficilmente replicabile dalla concorrenza al momento. Notizia recente è l'imminente lancio in Cina di due nuovi modelli di lavatrice portatile, chiamati Automatic Pulsator Washing Machine da 3 kg e 5.5 kg, che si vanno ad aggiungere alle lavasciuga presentate in febbraio 2020.

Xiaomi Mijia Automatic Pulsator: la prima lavatrice a pulsazione del brand

I due modelli Automatic Pulsator Washing Machine di Xiaomi Mijia sono i primi modelli di lavatrice a pulsazione del colosso cinese. Non i primi in assoluto dell'ecosistema di Xiaomi, visto che la lavatrice Redmi 1A ha la stessa tipologia di funzione. Come riportato sopra, le due lavatrici sono portatili e con sistema di lavaggio a tamburo. Andando a cercarne l'utilità potrebbe essere una soluzione rapida per l'estate, magari in case vacanza. La versione da 3 kg ha anche un sistema di sterilizzazione ad alte temperature, utile per gli abiti dei bambini più piccoli.

Le due lavatrici sono disponibili da oggi in Cina. Al momento, però, non si conoscono i prezzi con cui verranno lanciate.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu