Xiaomi Mijia Floor Fan: il ventilatore smart che funziona con app è in sconto di 30€

I ventilatori sono di certo tra i nostri più fedeli alleati in estate, proprio per questo a partire da oggi, direttamente sullo store Banggood, sarà possibile acquistare lo Xiaomi Mijia Floor Fan, un ventilatore a piantana in offerta.

Xiaomi Mijia Floor Fan: il ventilatore Smart del brand è in offerta con coupon

Il ventilatore di casa Xiaomi, controllabile direttamente tramite l'app Mi Home, grazie ad alcune implementazioni software ed all'utilizzo di un algoritmo dedicato, sarà in grado di riprodurre fedelmente la sensazione del vento, non trasmettendo un flusso continuo e – a tratti – fastidioso.

Inoltre, cosa che apprezzerete sicuramente, grazie all'app potrete regolare la velocità delle ventole ed anche il tempo di accensione e spegnimento. A noi utenti italiani rimane preclusa, purtroppo, una feature molto comoda, legata al controllo vocale (disponibile solo in cinese). Tuttavia, la possibilità di controllare a proprio piacimento il funzionamento del dispositivo via app rimane un vantaggio non da poco.

Per acquistarlo al prezzo indicato di 87€ non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e, in fase di check out, inserire il coupon consigliato. Ricordiamo di selezionare il magazzino CZ (Repubblica Ceca) per poter ricevere il prodotto in breve tempo e senza rischi di dazi doganali.

