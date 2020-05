Xiaomi Mijia presenta il nuovo ferro da stiro da viaggio e costa solo 12€!

La compagnia di Lei Jun ha annunciato un nuovo ferro da stiro da viaggio targato Xiaomi Mijia, una soluzione senza fili votata alla massima portabilità in grado di offrire una paio di funzioni davvero niente male, specialmente in relazione al prezzo stracciato con cui debutterà in patria.

Il nuovo ferro da stiro da viaggio Xiaomi Mijia è in arrivo in Cina ad un prezzo stracciato

Ovviamente, seguendo la scia del resto dei prodotti dedicati alla casa e alla cura della persona, anche il nuovo ferro da stiro da viaggio Xiaomi Mijia arriva con un design minimal ed un corpo realizzato in plastica bianca, con il logo Mijia sulla base. La parte superiore integra un contenitore da 160 ml per l'acqua (sufficiente per almeno 6 camicie in una sola “sessione”) mentre l'impugnatura presenta il solo pulsante di accensione.

Il getto di vapore ad alta temperatura (120° C) arriva dalla piastra in metallo posizionata sulla parte superiore ed è in grado di sterilizzare i capi con un'efficienza fino al 99.9% (con tanto di eliminazione degli acari). Per funzionare a pieno regime bastano solo 30 secondi. Il tutto con un peso di appena 780 grammi (con serbatoio privo di acqua).

Come al solito quando si parla del brand cinese – e dei prodotti lanciati tramite i canali ufficiali in patria – il nuovo ferro da stiro portatile di Xiaomi sarà in vendita ad una cifra irrisoria. La campagna di crowdfunding dedicata partirà il 6 Maggio e basteranno solo 99 yuan (circa 12€ al cambio) per portarsi a casa questo accessorio.

