Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier: nuovo purificatore d’acqua economico

Dando un'occhiata alla lista di tutti i prodotti commercializzati da Xiaomi in questi anni, troviamo tantissimi dispositivi diversi. Non solo afferenti al mondo degli smartphone, ma riguardanti anche altri settori. Vediamo, infatti, come il brand si sia dedicato allo sviluppo di soluzioni diversi per quanto riguarda la domotica, la cura personale del corpo, la pulizia degli ambienti e tanto altro. Tra questi, dunque, trova spazio anche il nuovo purificatore d'acqua, denominato Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier.

Mijia Faucet Water Purifier costa meno di 20 euro

Ne sono stati prodotti anche altri in passato, ma questo nuovo Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier promette un'efficienza ben più elevata. Si tratta, dunque, di un purificatore d'acqua caratterizzato dalla presenza di un sistema molto particolare. Al suo interno, infatti, trovano spazio una membrana filtrante ed un ulteriore filtro al carbone attivo che, insieme, concorrono ad eliminare tutte le impurità dell'acqua. Adattando questo acessorio al proprio rubinetto, dunque, sarà possibile bere dell'acqua pulita, senza alcun residuo.

Dal punto di vista del design, dunque, vediamo come questo dispositivo sia caratterizzato dal tipico minimalismo del brand. Dando un'occhiata sulla parte frontale, poi, notiamo anche una piccola area circolare trasparente, che lascia intravedere il meccanismo interno.

Questo dispositivo è attualmente in crowdfunding, fino al 13 maggio, al prezzo di 119 yuan, quindi circa 15 euro al cambio attuale. Al termine di questo periodo, però, la cifra salirà fino a 149 yuan, quindi circa 20 euro.

