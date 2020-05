Il nuovo cacciavite elettrico Xiaomi Mijia è uno strumento 16-in-1

Gli amanti delle riparazioni e del fai da tè possono trovare nell'operato di Xiaomi una manna dal cielo. Da anni l'azienda è solita sfruttare la propria piattaforma di crowdfunding YouPin per proporre cacciaviti delle più svariate tipologie. Ci sono modelli più classici e modesti, altri di fascia superiore, spesso comprensivi di tantissime punte. Questi prodotti sono stati realizzati in collaborazione con diverse aziende di terze parti, come nel caso di Wiha e Wowstick. Evidentemente Xiaomi ha raccolto un know-how che le permette di crearne una propria versione sotto il marchio Mijia.

Xiaomi e Mijia lanciano su YouPin un nuovo cacciavite 16-in-1

Il cacciavite è realizzato in plastica TPE, ha un peso complessivo di 230 g ed rivestimento UV che lo rende più resiliente all'usura. Inoltre, il taglio esagonale del manico permette un'ergonomia migliorata ed un'impugnatura più agevole. Come per molti dei modelli succitati, il modello Xiaomi Mijia è uno strumento che ne integra 16 in 1. All'interno del suo manico è celata una custodia che racchiude 16 punte differenti in acciaio S2, risultando così molto flessibile.

Viene allegata anche una prolunga da 110 mm, utile per raggiungere i punti collocati più in profondità. A differenza dei modelli più “anacronistici”, questo è un cacciavite elettrico, pertanto integra una testina movente a 45 denti che agisce al posto nostro. La ghiera permette anche di switchare fra “R” ed “L”, invertendo il senso di rotazione a seconda del movimento di cui si necessita. Come per tutti i prodotti di questo tipo, il cacciavite Xiaomi Mijia è proposto in crowdfunding su YouPin al costo di lancio di 99 yuan, circa 12€.

