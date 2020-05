Dietrofront: l’arrivo di Xiaomi Mi TV Stick è stato smentito

Vi ricordate quando vi abbiamo detto che sono in arrivo diversi accessori targati Xiaomi per l'Europa? Pian piano questa lista leaked si sta rivelando vera: lo dimostrano il lancio dei nuovi router e cuffie, così come dell'ultimo ventilatore e dei prossimi monopattini elettrici. Una delle novità più intriganti che figurava in quella lista è l'inedita Xiaomi Mi TV Stick, l'apparente alternativa ai più celebri dispositivi Google ed Amazon. Anche in questo caso abbiamo la conferma della sua esistenza, con tanto di teaser ufficiale da parte di Xiaomi.

Aggiornamento 07/05: l'ipotesi Mi TV Stick inizia sgretolarsi, trovate il perché a fine articolo.

Imagine watching all that amazing content on #Internet on your TV.

Imagine turning your TV into a #SmartTV.😎

Mi fans, we're launching one more device with #Mi10 on May 8. Leave your guesses in comments.

Tag your friends who need to turn their TV into a Smart TV. pic.twitter.com/MtvmRQQUDh

— Mi India (@XiaomiIndia) May 6, 2020