Xiaomi Mi TV Stick appare in un teaser ufficiale

Stavolta pare proprio la volta buona per Xiaomi Mi TV Stick. La smart stick della compagnia di Lei Jun era comparsa recentemente su GearBest, ma non avevamo certezze in merito ad un suo arrivo ufficiale su suolo europeo. Pochi istanti fa invece, un teaser ufficiale tedesco ne ha svelato (o per meglio dire confermato) il design già mostrato precedentemente, oltre alla prima foto del telecomando annesso.

Xiaomi Mi TV Stick: un presunto teaser tedesco rivela telecomando con Google Assistant

Xiaomi Germany just showed us the first official pic of the Xiaomi Mi TV Stick: pic.twitter.com/k5Ys8NPs93 — Roland Quandt (@rquandt) May 26, 2020

Andando ad analizzare il teaser di Xiaomi Germania rinvenutoci dal profilo Twitter dell'affidabile leaker Roland Quandt, possiamo vedere come il design della smart stick sia effettivamente quello visto su GearBest, quindi dalle linee minimali ed un corpo sia opaco che lucido. L'immagine è stata mostrata da Xiaomi nel corso della presentazione odierna dedicata all'arrivo della serie Redmi Note 9 in Germania.

Rivelato inoltre anche il design del telecomando, con cui si potranno gestire le funzionalità del dispositivo e possiamo scorgere i tasti dedicati per Netflix ed Amazon Prime Video (cosa che sulla Amazon Fire Stick non è presente, ad esempio). Non mancano i tasti funzione, quello d'accensione ed il tasto per Google Assistant, che permetterà di gestire a voce l'esperienza d'uso.

Non sappiamo molto altro in merito al resto delle caratteristiche, se verranno confermate quelle già presenti nei primi leak oppure se saranno differenti, ma la prima ipotesi pare più attendibile.

