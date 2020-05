Xiaomi Mi TV Stick spunta su GearBest… ma quindi esiste?

Il mese scorso un leak di Sudhanshu ha svelato l'arrivo di un nuovo prodotto del brand cinese (insieme a tanti altri), la Xiaomi Mi TV Stick, una sorta di versione della compagnia di Lei Jun del celebre dongle Amazon Fire Stick. Nonostante quest'indiscrezione, i recenti avvenimenti hanno lasciato gli appassionati in un limbo, incerti sull'esistenza del dispositivo e soprattutto sul suo debutto in Europa. Ebbene sembra che le cose siano arrivate ad un nuovo punto di svolta e a metterci lo zampino è lo store GearBest.

Xiaomi Mi TV Stick arriva su GearBest con tanto di immagini e specifiche

Lo store cinese ha inserito nel proprio catalogo proprio la presunta Xiaomi Mi TV Stick, con tanto di immagini e specifiche. In base a quanto trapelato in precedenza, il funzionamento sarebbe semplicissimo: basterebbe collegarla tramite HDMI ad una TV o monitor per avere a disposizione uno schermo smart. Secondo quanto riportato da GearBest, il dispositivo arriverebbe con 2 GB di RAM DDR4, storage eMMC da 8 GB, supporto DTS-HD e Dolby Stereo ed una presa HDMI 2.0.

La Xiaomi Mi TV Stick permetterebbe di godere di contenuti in 4K HDR, il tutto con Android 9 Pie e la piena compatibilità con tante applicazioni. Sempre secondo la scheda dello store, a bordo ci sarebbe un chip quad-core Amlogic S905 Y2 (con CPU Cortex A53) ed una GPU ARM Mali-G31 MP2. Il pacchetto connettività non si fa mancare il Wi-Fi Dual Band ed il Bluetooth 4.2. Presente anche il supporto a Google Assistant.

Al momento il prodotto risulta in arrivo e non è ancora disponibile all'acquisto. In basso trovate il link alla pagina dedicata, nel caso in cui vogliate dare un'occhita.

Ringraziamo il nostro utente Daniele per la segnalazione.

