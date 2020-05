Xiaomi Mi TV: arriva la Kids Mode su Patchwall

Le Xiaomi Mi TV sono ormai sulla bocca di tutti. Il loro recente approdo su Amazon Italia, le ha messe sotto i riflettori come prodotti da tenere in considerazione per l'acquisto di un nuovo televisore. Sebbene i modelli internazionali siano equipaggiati con Android TV, non tutti i modelli utilizzano il sistema stock di Google, ma sono dotate di un'interfaccia proprietaria di Xiaomi chiamata Patchwall, basata sulla MIUI (precisamente si tratta dei modelli cinesi). Con l'ultimo update, è stata aggiunta la Kids Mode, che permette di impostare parametri dedicati ai più piccoli.

Xiaomi Mi TV: con la Kids Mode si apre un mondo per i più piccoli su Patchwall

Mi Fans, we launched "Kids Mode" on Patchwall! One of the most requested feature since OTT in India is not censored! With Kids mode, you get

1. Kids Mode with Parental Lock

2. Safe Universal Search

3. Smart Curation

4. Free Edu content

Il nuovo aggiornamento sulle Xiaomi MI TV equipaggiate con Patchwall porta quindi la Kids Mode, una mini interfaccia dove tutto è pensato per i bambini. Infatti, è possibile impostare il Parental Control, fare ricerche universali filtrate in modo sicuro, un sistema smart curato per la specifica modalità e contenuti educativi gratuiti.

Al momento non si conosce bene quando partirà il roll out di questo aggiornamento, ma sicuramente agevolerà gli utenti che posseggono questo tipo di modelli che quindi possono dividere i contenuti in base alle loro esigenze.

