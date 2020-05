Xiaomi Mi TV 4S 43″ 4K: la Smart TV è in sconto di 62€ con coupon

Negli ultimi anni, anche sotto il profilo delle Smart TV, Xiaomi è diventata una scelta oculata ed affidabile. Proprio per questo oggi vi proponiamo un'offerta importante targata Banggood: la Xiaomi Mi TV 4S da 43″ con risoluzione UHD in sconto con coupon.

Xiaomi Mi TV 4S è in offerta con spedizione da Europa

Banggood ci propone uno sconto di ben 62€ sull'acquisto della Smart TV di Xiaomi. Il prodotto in offerta, che abbiamo già approfondito in passato, si appresta ad essere un ottimo affare dal momento che è in grado di coniugare perfettamente specifiche tecniche di primo livello, come la risoluzione 4K con supporto all'HDR, processore Quad-Core a 64 bit, tre ingressi HDMI e 2 USB e Bluetooth 4.2 ad integrazioni software interessanti.

Più precisamente, infatti, la Xiaomi Mi TV 4S è un'Android TV che comporta la presenza del Play Store e del tasto dedicato sul telecomando a Google Assistant. Per acquistarla al prezzo indicato di 314€ non dovrete far altro che inserire il codice sconto BG3285eb all'interno del prodotto presente nel box in basso. Ricordiamo inoltre che il prodotto sarà spedito dal magazzino spagnolo, quindi vi sarà recapitato in tempi relativamente brevi e senza il rischio di incorrere in dazi doganali.

